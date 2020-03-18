В Бресте мужчина угнал Volkswagen, водителя останавливали со стрельбой

Новости Беларуси. Задержан мужчина, который подозревается в похищении машины в Брестской области.

Как сообщает МВД Беларуси, 17 марта в милицию обратился брестчанин. Заявитель пояснил, что кто-то похитил его Volkswagen Transporter со двора дома. К месту происшествия была направлена СОГ.

Вскоре стало известно, что похищенная иномарка была замечена в Минске. Позже было установлено, что машина движется в Логойском районе по трассе М3 в направлении Витебской области. Началось преследование.

Водитель проигнорировал требование об остановке, поэтому после нескольких предупредительных выстрелов в воздух сотрудники милиции выстрелили в автомобиль.

Volkswagen остановился, а водитель попытался скрыться в лесу, но был задержан оперативниками и водворён в ИВС.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым является 50-летний житель Витебской области. Мужчина ранее был судим.

Несколько месяцев назад в Минске мотоциклист пытался скрыться от ГАИ.