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Peugeot врезался в два автобуса и легковушку. Водителю стало плохо за рулём

18 марта 2020 08:02
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Новости Беларуси. 17 марта примерно в полдевятого вечера в Минске иномарка врезалась в два автобуса и легковушку. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель за рулём Peugeot выехал с переулка Молочного на улицу Московскую. 

Peugeot врезался в два автобуса и легковушку. Водителю стало плохо за рулём -1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В районе дома №12 машина столкнулась с автобусом «МАЗ» маршрута №103. Затем автомобиль врезался в автобус маршрута №53, который выезжал с остановки. После этого Peugeot продолжил движение по встречной полосе и наехал на легковушку Mercedes. 

Предварительно, водителю Peugeot стало плохо за рулём. Мужчина получил травмы и был госпитализирован. На месте ДТП работали СОГ и сотрудники ГАИ. 

На прошлой неделе в Минске такси опрокинулось на крышу.

Пострадал водитель – подробности здесь

# Авария в Минске # происшествия

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