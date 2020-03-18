Peugeot врезался в два автобуса и легковушку. Водителю стало плохо за рулём

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель за рулём Peugeot выехал с переулка Молочного на улицу Московскую.

Новости Беларуси. 17 марта примерно в полдевятого вечера в Минске иномарка врезалась в два автобуса и легковушку.

В районе дома №12 машина столкнулась с автобусом «МАЗ» маршрута №103. Затем автомобиль врезался в автобус маршрута №53, который выезжал с остановки. После этого Peugeot продолжил движение по встречной полосе и наехал на легковушку Mercedes.

Предварительно, водителю Peugeot стало плохо за рулём. Мужчина получил травмы и был госпитализирован. На месте ДТП работали СОГ и сотрудники ГАИ.

На прошлой неделе в Минске такси опрокинулось на крышу.