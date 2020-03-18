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Ударил школьника и пошёл дальше. Действия жителя Полоцка попали на камеру

18 марта 2020 11:51
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Новости Беларуси. В Полоцке мужчина без причины ударил в лицо подростка, переходившего дорогу. 

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, в милицию обратилась мать 14-летнего школьника. Женщина сказала, что на улице её сына ударил какой-то прохожий. 

К месту происшествия незамедлительно была направлена СОГ. За несколько часов правоохранители нашли подозреваемого, им оказался безработный 56-летний местный житель. 

Выяснилось, что 16 марта примерно в два часа дня фигурант пошёл в магазин за спиртным, купил три бутылки водки и направился домой. Идя по пешеходному переходу, мужчина внезапно ударил в лицо подростка, мальчик упал на дорогу. После этого подозреваемый пошёл дальше. 

Задержан мужчина был по месту жительства. Сначала фигурант утверждал, что несовершеннолетний упал сам, однако видеозапись с регистратора стоявшей на светофоре машины подтвердила правдивость слов заявительницы. Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе в Витебске пассажир троллейбуса напал на кондуктора.

В правонарушении подозревался 62-летний местный житель – здесь подробности

# Хулиганство # происшествия

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