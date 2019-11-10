Из-за лжеминирований в Минске были эвакуированы более 8 тысяч человек

Новости Беларуси. 9 ноября в Минске были «заминированы» торговые центры и железнодорожный вокзал.

Как сообщает МВД Беларуси, информация об опасности поступила на электронную почту колл-центра Могилёвского отделения БелЖД около семи вечера. Утверждалось, что заминированы ТЦ «Замок», «Дана Молл», «Галилео» и Центральный железнодорожный вокзал.

По сведениям МЧС Беларуси, из здания вокзала станции «Минск-Пассажирский» были эвакуированы 350 человек, из «Замка» – 2850 человек, из «Дана Молл» – 3000 человек, из «Галилео» – 2000 человек. Всего наружу были выведены 8200 человек.

Согласно данным Следственного комитета, взрывные устройства обнаружены не были. По факту лжеминирования возбуждены уголовные дела. Выясняется, кто отправил письмо с информацией об опасности. Осмотрен компьютер, на который пришло это сообщение.

В августе 2019 года были «заминированы» гостиницы, аэропорт и вокзал в Минске.