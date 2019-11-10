Прямой эфир

Из-за лжеминирований в Минске были эвакуированы более 8 тысяч человек

10 ноября 2019 07:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 9 ноября в Минске были «заминированы» торговые центры и железнодорожный вокзал. 

Как сообщает МВД Беларуси, информация об опасности поступила на электронную почту колл-центра Могилёвского отделения БелЖД около семи вечера. Утверждалось, что заминированы ТЦ «Замок», «Дана Молл», «Галилео» и Центральный железнодорожный вокзал. 

По сведениям МЧС Беларуси, из здания вокзала станции «Минск-Пассажирский» были эвакуированы 350 человек, из «Замка» – 2850 человек, из «Дана Молл» – 3000 человек, из «Галилео» – 2000 человек. Всего наружу были выведены 8200 человек. 

Согласно данным Следственного комитета, взрывные устройства обнаружены не были. По факту лжеминирования возбуждены уголовные дела. Выясняется, кто отправил письмо с информацией об опасности. Осмотрен компьютер, на который пришло это сообщение. 

В августе 2019 года были «заминированы» гостиницы, аэропорт и вокзал в Минске. 

Сведения не подтвердились – подробнее здесь

# Лжеминирование # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Лидском районе мужчина подозревается в убийстве сводного брата
10 ноября 2019 06:41

В Лидском районе мужчина подозревается в убийстве сводного брата

В Шумилинском районе Renault сбил выбежавшего на трассу лося
09 ноября 2019 12:08

В Шумилинском районе Renault сбил выбежавшего на трассу лося

Брестские таможенники задержали четыре иномарки с поддельными VIN-номерами
09 ноября 2019 09:27

Брестские таможенники задержали четыре иномарки с поддельными VIN-номерами