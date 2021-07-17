Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно

Новости Беларуси. Небывалый ливень с грозой обрушился на Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Караник об отмене открытия моста в Гродно: в этих условиях мы не можем гарантировать безопасность граждан

Наш региональный корреспондент Галина Буро вышла на прямую связь со студией.

Галина Буро, корреспондент:

В Гродно действительно серьезные последствия ливня. Мы находимся на улице Южной в микрорайоне Вишневец. Огромная лужа образовалась прямо по центру дороги – автомобили не могут проехать, пешеходы не могут пройти.

Похожая картина наблюдается на многих улицах города.

Мощный ливень шел примерно в течение часа, в некоторых районах города гроза была с градом.

Наиболее пострадали автомобильные мосты и мост через Неман – из-за высокого уровня воды на них было фактически парализовано движение. На некоторых мостах и дорогах сотрудникам ГАИ и МЧС даже пришлось перекрыть движение. В городе образовались огромные пробки.

Подтопило и спальные микрорайоны – на парковках машины ушли под воду. Размыты газоны. Возле одного из торговых центров оползнем обрушен склон над дорогой.