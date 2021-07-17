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Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно

17 июля 2021 18:01
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Новости Беларуси. Небывалый ливень с грозой обрушился на Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно-1

Наш региональный корреспондент Галина Буро вышла на прямую связь со студией.

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно-4

Галина Буро, корреспондент:
В Гродно действительно серьезные последствия ливня. Мы находимся на улице Южной в микрорайоне Вишневец. Огромная лужа образовалась прямо по центру дороги – автомобили не могут проехать, пешеходы не могут пройти.

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно-7

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно-9

Похожая картина наблюдается на многих улицах города.

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно-12

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно-14

Мощный ливень шел примерно в течение часа, в некоторых районах города гроза была с градом.

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно-17

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно-19

Наиболее пострадали автомобильные мосты и мост через Неман – из-за высокого уровня воды на них было фактически парализовано движение. На некоторых мостах и дорогах сотрудникам ГАИ и МЧС даже пришлось перекрыть движение. В городе образовались огромные пробки.

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно-22

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно-24

Подтопило и спальные микрорайоны – на парковках машины ушли под воду. Размыты газоны. Возле одного из торговых центров оползнем обрушен склон над дорогой.

Машины ушли под воду, обрушился склон, перекрыли движение. Сильный ливень затопил Гродно-27

Галина Буро: 
Наша съемочная группа продолжает следить за развитием ситуации. Тем более, что на ближайшие дни синоптики опять же прогнозируют дожди и грозы.

# Погода в Беларуси # происшествия # Галина Буро # Фотофакт

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