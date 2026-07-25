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МИД подтвердил гибель двух белорусских туристов в Батуми

25 июля 2026 16:49
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Министерство иностранных дел официально подтвердило гибель двух белорусских туристов в ДТП в Батуми. Наше посольство в Грузии уже связалось с родственниками погибших и держит ситуацию на контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД подтвердил гибель двух белорусских туристов в Батуми-2

Утром на пересечении улиц Пшавела и Горгиладзе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, который перевозил белорусских туристов из аэропорта в гостиницу.

В результате аварии 12 человек получили травмы. Все они были доставлены в больницы города, где им оказали необходимую помощь. По состоянию на текущий момент пять пострадавших остаются в стационарах, семь выписаны. Белорусский консул незамедлительно выехала в Батуми для координации помощи соотечественникам.

По факту ДТП с микроавтобусом в Батуми возбуждено уголовное дело.

# Авария # ЧП

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