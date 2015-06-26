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Пострадавшая в Кобринском аквапарке 7-летняя девочка умерла в больнице Бреста

26 июня 2015 10:05
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Новости Беларуси. Семилетняя девочка, за жизнь которой почти две недели боролись врачи, скончалась в реанимационном отделении Брестской детской областной больницы.

Трагедия в Кобринском аквапарке произошла 16 июня.

На водные горки группу детей привезли из школьного лагеря.

За 20-ю ребятами наблюдали два педагога и пять спасателей, однако исчезновение ребенка зафиксировали только камеры видеонаблюдения.

На видео с камер наблюдения оперативники увидят – девочка просто шла по дну неглубокого бассейна. Вероятно, в какой-то момент она «потеряла» ощущение дна.

Девочку доставили в больницу уже в состоянии комы.

Кто ответит за гибель ребенка? Подробности шокирующей истории – в сюжете.

# происшествия # Гибель детей

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