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В Минском районе 74-летний мужчина упал в костер и получил ожоги 56% тела

25 июня 2015 09:14
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Новости Беларуси. Приготовление блюда в районе деревни Новый двор едва не обернулось трагедией.

Со слов сына пострадавшего, утром его отец пошел в лес готовить курицу на костре. Разведя огонь, он решил собрать и подкинуть дров. Наклонившись за веткой, споткнулся и упал в костер.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:
24.06.2015 спасателям из больницы скорой помощи поступило сообщение о  том, что с термическими ожогами пламенем лица, туловища, предплечий, кистей 1-2-3 степени (56% тела) в отделение ожоговой реанимации госпитализирован мужчина 1941 г.р., минчанин. Точные обстоятельства происшедшего установят специалисты.

# происшествия # Несчастный случай

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