В Москве неизвестные из пневматики обстреляли квартиру Валерии и Иосифа Пригожина

Новости России. По счастливому стечению обстоятельств, в результате происшествия никто не пострадал. В квартире певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина разбито окно.

Как стало известно, стреляли из пневматического оружия.

Детали произошедшего предстоит выяснить правоохранительным органам.

По данным российских изданий, супруги находились на гастролях на Дальнем Востоке, однако в квартире, предположительно, оставались дети Валерии: 22-летняя Анна, 18-летний Арсений, 20-летний Артемий и домработница.