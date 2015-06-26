Прямой эфир

В Москве неизвестные из пневматики обстреляли квартиру Валерии и Иосифа Пригожина

26 июня 2015 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. По счастливому стечению обстоятельств, в результате происшествия никто не пострадал. В квартире певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина разбито окно.

Как стало известно, стреляли из пневматического оружия.

Детали произошедшего предстоит выяснить правоохранительным органам.

По данным российских изданий, супруги находились на гастролях на Дальнем Востоке, однако в квартире, предположительно, оставались дети Валерии: 22-летняя Анна, 18-летний Арсений, 20-летний Артемий и домработница.

В Москве неизвестные из пневматики обстреляли квартиру Валерии и Иосифа Пригожина -1

Факт нападения на квартиру знаменитой пары подтвердил адвокат Иосифа Пригожина.


Адвокат Сергей Жорин (запись в Twitter)

Чуть позже, оправившись от шока, комментируя ситуацию LifeNews, Иосиф Пригожин рассказал, что полицейские уже провели следственный эксперимент и доподлинно установили: хулиганы обстреливали квартиру на седьмом этаже из окна или крыши противоположного здания.

Подозреваемых в обстреле квартиры Валерии и Иосифа Пригожина ищут по записи с уличных камер наблюдения.

# происшествия # Звезды # Валерия # Хулиганство # Иосиф Пригожин

Другие новости рубрики

Все новости
«Черные риелторы» из Могилева копали могилы для еще живых людей – подробности громкого дела
25 июня 2015 11:53

«Черные риелторы» из Могилева копали могилы для еще живых людей – подробности громкого дела

В Минском районе 74-летний мужчина упал в костер и получил ожоги 56% тела
25 июня 2015 09:14

В Минском районе 74-летний мужчина упал в костер и получил ожоги 56% тела

В Москве 64-летняя женщина умерла на приеме у стоматолога
25 июня 2015 08:40

В Москве 64-летняя женщина умерла на приеме у стоматолога