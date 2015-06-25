«Черные риелторы» из Могилева копали могилы для еще живых людей – подробности громкого дела

Новости Беларуси. Следственный комитет продолжает выяснять обстоятельства уголовного дела, связанного с убийствами граждан, которые совершались в целях завладения деньгами от продаж недвижимости в Могилеве.

В качестве жертв, так называемые «черные риелторы», выбирали одиноких лиц социально уязвимой категории.

В большинстве случаев потерпевшие злоупотребляли спиртными напитками или имели задолженности по коммунальным платежам.

Затем происходило знакомство риелторов с потерпевшим: или под видом молодой семейной пары, или в образе судебного исполнителя, который пришел взыскивать долги по коммунальным услугам.

Пытаясь всеми возможными способами повлиять на выбранную жертву, обвиняемые склоняли каждого из потерпевших к совершению сделки по продаже квартиры. В ход шли различные способы: предлагался алкоголь, продукты питания, деньги. Кроме того, обвиняемые обещали помощь в приобретении более дешевого жилья после продажи квартир.

Далее рисовались радужные перспективы жизни за счет разницы от вырученных при продаже квартир денежных средств.

Валентин Шаев, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Чтобы окончательно развеять сомнения в правдивости своих намерений, обвиняемые брали в аренду на сутки какую-либо квартиру в Могилеве, привозили туда потерпевшего и демонстрировали вариант будущего жилища. При этом происходила инсценировка: в роли хозяина съемной квартиры выступал кто-либо из злоумышленников, и, когда потерпевший давал свое согласие на приобретение данной квартиры, обвиняемые демонстративно передавали подельнику залог за «покупку» квартиры. С потерпевшего в свою очередь брали расписку в том, что он обязуется вернуть сумму залога.

Детали расследования изложены на сайте Следственного комитета.

На финальной стадии «черные риелторы» под различными предлогами, в том числе празднования успешного завершения сделки, завлекали жертв в безлюдные места, где впоследствии убивали.



Валентин Шаев, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Чтобы подчеркнуть цинизм и жестокость привлеченных по делу обвиняемых, отмечу, что могилы они копали заранее для еще живых людей: накануне сделки либо за несколько дней до ее совершения, обвиняемые выбирали место на кладбище, где планировали захоронить потерпевшего после убийства. Для этого подыскивались лица, которые за небольшое вознаграждение копали могилы под предлогом захоронения «умершего родственника».

Ранее Следственный комитет сообщал о том, что следствие установило шесть фактов убийств граждан

и одно приготовление к убийству, которое не было доведено до конца по независящим от обвиняемых обстоятельств. В настоящее время установлено еще два факта приготовления к убийствам. Для двух из несостоявшихся жертв обвиняемых уже были вырыты могилы на кладбище.