Трагедия в аквапарке Кобрина: 7-летнюю девочку с диагнозом «клиническая смерть» доставили в реанимацию

Новости Беларуси. В Кобринском аквапарке едва не утонула 7-летняя девочка. На водные горки группу детей привезли из школьного лагеря. За 20-ю ребятами наблюдали два педагога и пять спасателей, однако исчезновение ребенка зафиксировали только камеры видеонаблюдения. А со дна поднял посетитель аквапарка.

Второклассница в Кобринский аквапарк приехала вместе со своими друзьями по школьному лагерю – всего 20 детей в сопровождении 2-х педагогов.

Юлия Бешанова, СТВ:

Трагедия разыгралась прямо здесь — в одном из излюбленных мест отдыха детей и взрослых. В какой-то момент 7-летнюю Ирочку взрослые потеряли из вида. Оперативники уже установили — из поля зрения сопровождающих ребенок исчез на целых 10 минут. Этого времени хватило, что бы ребенок «ушел ко дну».

На видео с камер наблюдения оперативники увидят — девочка просто шла по дну неглубокого бассейна. Вероятно, в какой-то момент она «потеряла» ощущение дна. В этот момент за детьми на воде наблюдали сразу 5 спасателей.

В этот момент в бассейне находилось почти 60 взрослых и детей.

Что ребенок тонет – никто не видел. Девочку со дна достал один из посетителей бассейна.

Вадим Кахновский, заместитель директора по туризму и оздоровлению населения Кобринского ЖКХ:

Один из посетителей аквапарка, который находился в зоне с аттракционами, заметил на дне бассейна девочку, достал ее из воды. Спасателями, которые дежурили в этот момент, была оказана первая медицинская помощь.

В Кобринскую больницу второклассница была доставлена уже в состоянии комы.

После оказания неотложной помощи, ребенка перевезли в детскую областную больницу.

Валерий Черенкевич, заведующий реанимационным отделением Брестской областной детской больницы:

Девочка была доставлена к нам в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. Уже был ряд признаков, которые свидетельствуют о тяжелом поражении головного мозга — мозговая кома 3. Фактически в критическом состоянии.

Причины трагедии сейчас выясняют следователи. Главный вопрос – где находились взрослые, которые отвечали за безопасность маленьких посетителей аквапарка. Согласно действующим инструкциям, с которыми дважды были ознакомлены педагоги, именно они полностью несут ответственность за безопасность детей.

Марина Дранькова, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области:

В отношении двух учителей школы, находившихся в качестве сопровождающих экскурсионной группы, Кобринский районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РБ: «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». Максимальное наказание предусмотрено ст. 165 — лишение свободы сроком до 4 лет.

Служебную проверку проводит и руководство аквапарка. В ближайшее время в штатном расписание появятся еще два спасателя. При этом здесь напоминают, безопасность детей полностью зависит от ответственности взрослых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.