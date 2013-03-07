Последствия февральского пожара на Одинцова - жители жалуются СТВ на ремонт, снова было возгорание

Новости Минска. Ранее CTV.BY писал о крупном пожаре в Минске на Одинцова, когда были эвакуированы 20 человек.

В этот раз, на горячую линию СТВ поступила коллективная жалоба. В доме на Одинцова, 35 радоваться нечему. Совсем недавно здесь от пламени пострадал весь подъезд. Ситуацию коммунальщики понемногу исправляют. Поставили окна и другой лифт. Но такое обновление жильцов не устраивает. Ведь все новшества – б/у.

Жительница подъезда:

Электрику нам попытались восстановить. В пятницу вечером было опять возгорание между 5 и 6 этажом. Телеантенну не восстановили. У нас на 8 не горит свет. Из замкнутого круга нет выхода.

Но на все претензии пострадавших у ответственной стороны есть ответ. ЖЭС утверждает, что виновной стороны пока не установлено.

В течение недели обещают провести все малярные работы. Но в этом году капитального ремонта не будет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.