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В Фаниполе школник едва не погиб на пожаре, возникшем из-за короткого замыкания телевизора

07 марта 2013 09:36
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Новости Беларуси. Подросток едва не погиб на пожаре в Фаниполе Минской области. ЧП произошло 7 марта рано утром в квартире на 6 этаже девятиэтажного дома. По предварительной версии МЧС, возгорание произошло из-за короткого замыкания телевизора.

От гибели сына спасла мать, которая почувствовала запах дыма. К моменту, когда подоспела помощь, парень уже был без сознания. Он госпитализирован с ожогами 1-3 степени.

Спасатели из соображений безопасности эвакуировали 30 человек из соседних квартир. Автономный пожарный извещатель в квартире, где случился пожар, установлен не был. На этот раз человеческую жизнь спасла счастливая случайность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в Минской области

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