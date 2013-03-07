В Фаниполе школник едва не погиб на пожаре, возникшем из-за короткого замыкания телевизора

Новости Беларуси. Подросток едва не погиб на пожаре в Фаниполе Минской области. ЧП произошло 7 марта рано утром в квартире на 6 этаже девятиэтажного дома. По предварительной версии МЧС, возгорание произошло из-за короткого замыкания телевизора.

От гибели сына спасла мать, которая почувствовала запах дыма. К моменту, когда подоспела помощь, парень уже был без сознания. Он госпитализирован с ожогами 1-3 степени.

Спасатели из соображений безопасности эвакуировали 30 человек из соседних квартир. Автономный пожарный извещатель в квартире, где случился пожар, установлен не был. На этот раз человеческую жизнь спасла счастливая случайность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.