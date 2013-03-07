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Расследование катастрофы самолета президента Польши Леха Качиньского завершено

07 марта 2013 13:00
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Новости Польши. Расследование катастрофы самолета президента Польши Леха Качиньского завершено. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России. Непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Самолет польских ВВС Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года. На его борту находилась официальная польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, которая летела в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях. Погибли 96 человек: 88 пассажиров и 8 членов экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авиакатастрофа

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