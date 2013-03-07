Паводок в Беларуси. В Гомельской области подтоплены около 30 подворий и дачных домов

Новости Беларуси. Паводок набирает силу. Обычно первым под удар большой воды попадает Гомельская область. В основном территории, прилегающие к Припяти и ее притокам. Вода в Мозырском районе поднялась до опасного уровня.

К этому дню подтоплены уже около 30 подворий и дачных домов, а также некоторые местные автодороги. Движение по ним временно ограничено.

В настоящее время развитие паводковой ситуации не угрожает местным жителям и населенным пунктам. Мониторинг обстановки в Полесском регионе проводится ежедневно, сообщили в программе Новости «24 час» на СТВ.

По данным МЧС, во время весеннего паводка в этом году от подтоплений могут пострадать около 40 районов Беларуси. Спасатели готовы перейти на усиленный вариант несения службы. По данным метеорологов, все реки в Беларуси вскроются ото льда в конце марта.

Медики в связи с паводком рекомендуют привести в порядок колодцы. Так как талые воды могут стать причиной загрязнения скважин отходами с очистных сооружений, свалок и хоздворов. Специалисты рекомендуют убрать территорию от накопившегося мусора и напоминают, что использовать подмоченные паводком продукты нельзя.