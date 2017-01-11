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Ночью на «Нафтане» произошел пожар

11 января 2017 07:20
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‍Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие на нефтеперерабатывающем комплексе в Новополоцке. Что стало причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:
В 03-01 поступило сообщение о загорании колонны К201 технологической установки «Висбрекинг-термокрекинг» при проведении пуско-наладочных работ с выходом установки на рабочие параметры на территории ОАО «Нафтан» в городе Новополоцке. Работниками МЧС загорание ликвидировано. Причина загорания устанавливается.

Как рассказали в МЧС, технологический процесс предприятия нарушен не был.

# происшествия # Пожар

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