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Смертельное ДТП в Толочинском районе – автобус «Брест–Москва» опрокинулся в кювет

27 декабря 2025 07:56
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Автобус международного сообщения, следовавший из Бреста в Москву, перевернулся на трассе М-1 в Толочинском районе. Это произошло минувшей ночью около 02:40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смертельное ДТП в Толочинском районе – автобус «Брест–Москва» опрокинулся в кювет-2

В салоне находились два водителя и 12 пассажиров. В результате аварии 53-летняя женщина погибла. Еще шесть человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что 43-летний водитель не справился с управлением. Автобус съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. 

# Авария автобуса # Авария

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