Смертельное ДТП в Толочинском районе – автобус «Брест–Москва» опрокинулся в кювет

Автобус международного сообщения, следовавший из Бреста в Москву, перевернулся на трассе М-1 в Толочинском районе. Это произошло минувшей ночью около 02:40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В салоне находились два водителя и 12 пассажиров. В результате аварии 53-летняя женщина погибла. Еще шесть человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что 43-летний водитель не справился с управлением. Автобус съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.