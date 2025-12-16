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В Подмосковье школьник с ножом напал на учеников – есть жертвы и пострадавшие

16 декабря 2025 10:58
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Утром 16 декабря произошло ЧП в школе Одинцовского округа Подмосковья. Ученик лишил жизни четвероклассника. А также ранил ножом еще троих школьников и охранника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Подмосковье школьник с ножом напал на учеников – есть жертвы и пострадавшие-2

Нападавшим оказался 15-летний девятиклассник. Он пронес в школу два ножа и самодельное взрывное устройство. По данным СМИ, охранники не обратили внимания на сигнал металлодетектора из-за большого потока людей. Все свои действия подросток снял на телефон и выложил видео в соцсети. Парень задержан. Следствие установило, что он готовился к атаке несколько дней. Заведено уголовное дело. Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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