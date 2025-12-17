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Взрыв газа в многоэтажке Гомеля – спасатели разбирают разрушенные конструкции

17 декабря 2025 17:01
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Спасатели продолжают работать на месте взрыва газа, который произошел в одной из многоэтажек Гомеля. Специалисты МЧС разбирают разрушенные конструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв газа в многоэтажке Гомеля – спасатели разбирают разрушенные конструкции-2

В квартирах выше и ниже эпицентра взрыва обрушились плиты перекрытий, также выбиты окна. На месте работали 40 спасателей и 12 единиц спецтехники. Смотрите здесь.

Взрыв газа в многоэтажке Гомеля – спасатели разбирают разрушенные конструкции-4

Андрей Барановский, заместитель председателя Гомельского облисполкома:
Проводится обследование. Сегодня приглашены уже специализированные организации. Это домостроители наши гомельские, плюс специализированный институт, которые проведут обследование и дадут рекомендации по дальнейшей судьбе данного дома. Поэтому основная задача на сегодняшний день – это успокоить людей, принять необходимые меры для того, чтобы люди себя (ну, понятно, в этой сложной ситуации) чувствовали себя комфортно. Для этого будет сделано все.

Специалисты МЧС оказывали психологическую помощь на месте. Кроме того, представители Красного Креста развернули модули для обогрева людей. К слову, пострадавшим, нуждающимся в жилье, предоставлены номера в гостинице и организовано питание.

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