Пошёл на учёбу и не вернулся домой. В Гродненском районе пропал подросток

По информации УВД Гродненского облисполкома, 21 апреля вечером в милицию обратилась бабушка подростка Платонова Кирилла Викторовича. Она сообщила, что 19 апреля ее внук вышел из дома, чтобы поехать в Щучинский сельскохозяйственный лицей на учебу. До настоящего момента местонахождение парня неизвестно.

На вид парню 16-18 лет, его рост –‌ 174 сантиметра, телосложение плотное, темные волосы средней длины. Носит бороду.

Подросток был одет в черную куртку ниже пояса с белыми вставками на воротнике, черную майку с надписью Adidas, черные джинсы с потертостями на коленях, светло-голубые кроссовки. При себе имел черный рюкзак.

О местонахождении Платонова Кирилла просят сообщить по телефонам 8 (0152) 74-67-89, 8 (029) 580-48-36, 8 (025) 601-00-58, 102.