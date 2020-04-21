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В Борисовском районе мужчина из ревности поджёг сарай соседа

21 апреля 2020 13:52
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Новости Беларуси. В Борисовском районе местный житель приревновал жену к соседу и поджёг его сарай. 

Как сообщает МВД Беларуси, недавно в милицию Борисова поступила информация о пожаре хозпостройки в одной из деревень района. К месту происшествия выбывала СОГ. Отрабатывая версию поджога, правоохранители установили возможных подозреваемых. 

В Борисовском районе мужчина из ревности поджёг сарай соседа-1

Фото: МВД Беларуси 

Особое внимание сотрудников милиции привлёк мужчина, который был знаком с владельцем горевшего сарая. В ходе разговора с милиционерами гражданин сразу признался, что устроил пожар. А причина – ревность. 

Выяснилось, что супруга подозреваемого уехала с другом семьи. К полуночи женщина не вернулась, тогда её муж отправился к соседу. Дверь мужчине не открыли, он разозлился и с помощью зажигалки поджёг сарай. Увидев, что пламя распространяется, гражданин вернулся домой и лёг спать. 

Серьёзного пожара удалось избежать благодаря местной жительнице. Рано утром она отправилась на работу и по пути увидела огонь. Женщина разбудила хозяина, и вскоре пламя было потушено. Огонь повредил дверь и деревянные перекрытия. 

Возбуждено уголовное дело за повреждение чужого имущества, совершённого общеопасным способом. 

Похожий случай произошёл в Полоцком районе.

Мужчина вернулся домой, не увидел там свою сожительницу и из ревности сжёг строение – здесь подробности

# Пожар # происшествия

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