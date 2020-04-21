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Милиционеры вернули домой 5-летнего ребёнка, который ехал по трассе Р-23 на велосипеде

21 апреля 2020 11:29
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Новости Беларуси. 19 апреля около восьми вечера сотрудникам Слуцкого РОВД стало известно, что по обочине трассы Р-23 на четырёхколесном велосипеде едет мальчик. 

Как сообщает УВД Минского облисполкома, к указанному месту незамедлительно выехал наряд ДПС. Ребёнок, ехавший в сторону Минска, был обнаружен на 108 км дороги. Рядом с несовершеннолетним находились проезжавшие мимо граждане. 

Сотрудникам милиции мальчик сказал, что его зовут Артём, однако назвать имена родителей или объяснить, где живёт, ребёнок не смог. Малыш был доставлен в Слуцкий РОВД. 

Через некоторое время выяснилось, то родители Артёма живут в Слуцке. Они гуляли с детьми во дворе дома с пяти до семи вечера. Мать и отец не сразу заметили, что их 5-летний сын уехал. Поняв, что мальчика нигде не видно, родители начали искать сами, а в девять вечера позвонили в милицию, где им сообщили, что малыш, успевший проехать 3 километра, уже найден. 

Артём возвращён домой. С его матерью и отцом проведена профилактическая беседа. Отмечается, что родители характеризуется положительно, воспитывают пятерых детей. 

# Пропавшие люди # происшествия

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