Мумифицированное тело мужчины обнаружено в лесу в Минске

Новости Беларуси. Днём 15 апреля в Минске в лесополосе возле улицы Орловская было обнаружено мумифицированное тело мужчины. Как сообщает УСК по Минску, устанавливается личность человека. Назначено проведение судмедэкспертизы, чтобы узнать точную причину смерти мужчины.

Фото: УСК по Минску

Гражданин был одет в серые штаны, белые с красно-синими вставками кроссовки, тёмно-синюю куртку. При себе у мужчины были зажигалка и деньги, а возле его тела находились красно-чёрная кепка и велосипед.

Фото: УСК по Минску

Фото: УСК по Минску