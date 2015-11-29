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Порывистый ветер и гололед: в понедельник объявлен оранжевый уровень опасности

29 ноября 2015 15:33
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Новости Беларуси. Неприятный сюрприз приготовила для белорусов небесная канцелярия.

Последний день осени – 30 ноября – по прогнозам синоптиков, будет ненастным. Мокрый снег, туман, гололёд и ветер порывами до 15-20 метров в секунду обещают в понедельник.

Синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды: 
30 ноября (понедельник) ночью по западу страны, днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске в дневные часы 30 ноября по городу ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов.

Днем – от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла.

Такой характер погоды сохранится до конца следующей недели. Это требует продельной внимательности и от автолюбителей.  Госавтоинспекция напоминает о необходимости сменить летнюю резину на соответствующую сезону. 

С 1 декабря недобросовестных автовладельцев и вовсе будут штрафовать (подробнее здесь).

# происшествия # Погода в Беларуси

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