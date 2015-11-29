Порывистый ветер и гололед: в понедельник объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Неприятный сюрприз приготовила для белорусов небесная канцелярия.

Последний день осени – 30 ноября – по прогнозам синоптиков, будет ненастным. Мокрый снег, туман, гололёд и ветер порывами до 15-20 метров в секунду обещают в понедельник.

Синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:

30 ноября (понедельник) ночью по западу страны, днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске в дневные часы 30 ноября по городу ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов.

Днем – от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла.

Такой характер погоды сохранится до конца следующей недели. Это требует продельной внимательности и от автолюбителей. Госавтоинспекция напоминает о необходимости сменить летнюю резину на соответствующую сезону.