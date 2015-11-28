«Международный терроризм набирает силы». Как мир на глазах становится опаснее и несвободнее

Война с Исламским государством уже не на шутку смахивает на третью мировую, призрак которой в последние годы витает над планетой. Экстремисты ИГИЛ в ответ на бомбардировки с воздуха забрасывают бомбами с земли, и чаще всего невинных людей, которые, по замыслу, должны возмущаться и влиять на собственные правительства. К тому же гибель невинных всегда получает большую огласку, чем сведения о павших на полях сражений. Такова суть террора, который не является изобретением современности.

В Минске есть улицы, названные именами террористов. Эсер Пулихов (всем известная улица Пулихова) 100 лет назад совершил покушение на минского губернатора и был казнен. Или, например, Халтурин: взрыв в Зимнем дворце (задолго до штурма Зимнего), целью был император Александр II (Романов). Тему продолжит (ничего личного) Олег Романов.

Историю политических, то есть совершенных по поводу власти и имущества, убийств можно вести от Каина с Авелем. А вот с террором – сложнее. Даже Цезарь, зарезанный Брутом сотоварищи, еще не то.

Главное в терроре – не просто устранить мешающего человека или людей, самое важное – вызвать ужас у наблюдателей и паралич воли у правителей. Потому главное орудие террора – не бомбы, а средства массовой информации.

Александр Челядинский, доктор исторических наук, профессор факультета международных отношений БГУ:

Даже в официальных документах Организации Объединенных Наций, документах Соединенных Штатов, Организации североатлантического договора присутствуют разные толкования этого понятия. Понятие «международный терроризм» в основном употребляется представителями стран Запада. Широкое толкование этого понятия вызывает протест. Например, борьба за национальную свободу, за независимость.

В недавней парижской трагедии погибло полторы сотни человек. Ровно столько же гибнет во Франции в авариях за 10 дней или от курения в день, однако ни паники, ни истерических изменений правительственного курса, ни всепланетной скорби сигареты с автомобилями не вызывают. Выходит, террор – это политический бандитизм, которому посвящены первые страницы газет. Террорист только тогда добился своего, когда ему дали высказаться, а пролитую им кровь круглые сутки показывают по ТВ.

Прямыми предками того же Исламского государства можно считать секту исмаилитов. Кстати, руины крепости знаменитого «Старца горы» лежат на землях Сирии, которые контролируются сейчас боевиками ИГИЛ. Старец приучал своих выучеников к гашишу и слал казнить крестоносных владык: хашишины-ассасины сохранили свое имя во многих европейских языках и означает это имя – «убийца».

Страх был и тогда, но он не являлся всеобщим. Терроризм в современном понимании этого слова родился в XIX веке из теорий князя Кропоткина: прямое действие одиночек в виде насилия будет влиять на политику и даже судьбу государств, если такое насилие грамотно организовать и сделать систематическим. Анархисты всю вторую половину XIX века держали в страхе Европу и Америку. От их рук погибли президент Франции Карно, президент США Маккинли, король Италии Умберто, премьер-министр Испании Канова.

Ко второй половине XX века об анархистах позабыли, а, между прочим, напрасно: именно ультралевые до сих пор совершают большую часть терактов – в Греции, Колумбии, Басконии. Националисты следуют с большим отставанием. Религиозные же фанатики только последнее время всерьез о себе заявили –талибы, ИГИЛовцы, «алькаидовцы».

Александр Ивановский, политический аналитик:

Международный терроризм набирает силы. Источником политическим, я бы сказал, этого движения стала попытка дестабилизировать целые регионы. Причем эти регионы находятся в Азии и Африке. А попытки так называемыми «благими» намерениями исправить ситуацию к лучшему привели к тому, что огромные территориальные пространства находятся вне зоны контроля сложившейся формы самоорганизации людей – государства.

В архиве глобальной базы данных о терроризме содержатся данные о 140 тысячах преступлений, совершенных за последние 45 лет. По правде говоря, в этой базе очень много чепухи, вроде: «лидер цыганского сообщества подвергся нападению неизвестных, которые обвинили его в оскорблении некоей женщины. Ответственность за этот теракт никто на себя не взял». И вот некий немец не поленился нанести на карту все атаки последних 15 лет: картина впечатляет.

Хотя на самом деле наш мир за последние годы не стал ни опаснее, ни кровавее. ИГИЛ еще далеко до «красных кхмеров», а иракская война ожесточенностью схваток не сравнится со вьетнамской.

Хотя тенденция в любом случае грустная: мир на наших глазах становится опаснее и несвободнее.