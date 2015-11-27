Задержание участника боевых действий в Донбассе в Минске: Следственный комитет озвучил подробности

Новости Беларуси. В Следственном комитете 27 ноября озвучили подробности громкого задержания на минском железнодорожном вокзале. Там был взят под стражу мужчина, который имел при себе взрывчатку, два паспорта, оружие и документы, из которых следует, что задержанный - участник боевых действий в Донбассе.

Железнодорожный вокзал, на языке оперативников, место повышенной опасности, поэтому меры по обеспечению безопасности здесь в режиме нон-стоп.

Если вы думаете, что это особая операция, сразу скажем: вполне рядовая. Как для милиции, так и пассажиров.

Пассажиры:

Да нормально относимся, знаем какое сейчас положение в мире.

Я считаю, что это очень нужно, потому что разные люди есть, разные ситуации. Тем более на вокзалах, где большое скопление людей.

Спокойно проверяйте. Я не возражаю.

Хорошо, что проверяют. Чтобы можно было спокойно сидеть знать, что ничего не взорвется.

Зал ожидания – это нескончаемый поток людей, здесь нельзя упустить ни детали. Так было и вчера. Внимание милиционеров привлек мужчина странного вида, и, как выяснилось, опасения были не напрасны.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

При нем была дорожная сумка, одет он был довольно необычно и выдавали особенности его поведения. Милиционеры решили поинтересоваться, установить личность, они подошли к мужчине, представились, попросили документы на его имя. В это время они обнаружили, что у него под курткой надет бронежилет.

Дальше – больше. При личном обыске у мужчины обнаружили маску с прорезями для глаз, два паспорта, самодельное взрывное устройство на основе осколочной гранаты ВОГ-17 к станковому гранатомету, пистолет и электронные носители. В довесок ко всему нашли справку об участии в антитеррористической операции на территории Украины. Она была выписана от лица командира одной из структур «Правого сектора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси:

Предварительно полученная информация свидетельствует о том, что он, возможно, причастен к вооруженным формированиям, которые действовали на территории Донецкой области в октябре 2015 года.

Для детального изучения этих данных и проверки назначен ряд экспертных исследований. И все же кое-что уже можно сказать.

Егор Ливай, официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз:

По предварительным выводам экспертов-взрывотехников, представленные устройства являются самодельным взрывным устройством. Оно выполнено на базе стандартного взрывателя ручной гранаты промышленного изготовления и осколочной гранаты к гранатомету. Аналогичные самодельные взрывные устройства использовались чеченскими боевиками при проведении террористических операций на территории Российской Федерации.

А теперь о самом фигуранте громкого дела. При задержании мужчина сопротивления не оказывал. О его личности сообщается немного. Известно, что это 28 летний уроженец Новополоцка. 25 ноября приехал из Украины. У мужчины незаконченное высшее образование, которое он получал в одном из белорусских вузов.

Расследование этого уголовного дела продолжается. Но сегодня всему миру стоит задуматься, что есть мир.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси:

Последнее время в различных точках планеты обострились вооруженные конфликты. В данной связи хотелось подчеркнуть: в нашей стране приняты адекватные меры безопасности. И усиление, которое адекватно сложившейся ситуации. Правоохранительные органы страны в полной мере контролируют обстановку и проводят необходимый комплекс мероприятий, направленный на предупреждение подобных проявлений.

Сегодня мы можем лишь предполагать, что могло бы быть, если бы не это задержание. И все же созданный комплекс мер безопасности и в теории не оставляет шанса даже предположениям.