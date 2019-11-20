На 21 ноября в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на четверг, 21 ноября.

По информации Белгидромета, утром и днем 21 ноября по западной части страны и в Минске ожидается сильный ветер. Его порывы составят до 15-20 метров в секунду. Ветер будет юго-восточным.

Местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит от +1°C до +6°C. Во второй половине дня по восточной части Беларуси столбик термометра опустится до -3°C.