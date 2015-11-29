В Бразилии человек в костюме Санты угнал вертолет

Новости Бразилии. Полиция разыскивает мужчину, который угнал вертолет Robinson 44.

Преступник в костюме Санты арендовал воздушное судно в пятницу через службу заказа авиатакси в аэропорту Кампо-Марте.

Загрузив мешок в вертолет, неизвестный проделал полпути до места назначения,

а затем достал пистолет и потребовал от пилота совершить посадку в указанном им пункте.

На месте приземления «Санту» ждал подельник, вместе с которым они связали пилота и скрылись на вертолете в неизвестном направлении.