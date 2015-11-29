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В Бразилии человек в костюме Санты угнал вертолет

29 ноября 2015 15:06
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Новости Бразилии. Полиция разыскивает мужчину, который угнал вертолет Robinson 44.

Преступник в костюме Санты арендовал воздушное судно в пятницу через службу заказа авиатакси в аэропорту Кампо-Марте.  

Загрузив мешок в вертолет, неизвестный проделал полпути до места назначения,

а затем достал пистолет и потребовал от пилота совершить посадку в указанном им пункте.

На месте приземления «Санту» ждал подельник, вместе с которым они связали пилота и скрылись на вертолете в неизвестном направлении.

Спустя несколько часов пилоту удалось спастись и сообщить в полицию. 

# происшествия # Необычное

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