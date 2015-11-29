В Бразилии человек в костюме Санты угнал вертолет

Новости Бразилии. Полиция разыскивает мужчину, который угнал вертолет Robinson 44.
Преступник в костюме Санты арендовал воздушное судно в пятницу через службу заказа авиатакси в аэропорту Кампо-Марте.
Загрузив мешок в вертолет, неизвестный проделал полпути до места назначения,
а затем достал пистолет и потребовал от пилота совершить посадку в указанном им пункте.
На месте приземления «Санту» ждал подельник, вместе с которым они связали пилота и скрылись на вертолете в неизвестном направлении.
Спустя несколько часов пилоту удалось спастись и сообщить в полицию.