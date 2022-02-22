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В Логойске мужчина провалился под лёд. Через реку он пытался сократить путь

22 февраля 2022 14:11
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Новости Беларуси. В Логойске на реке Гайна работники МЧС спасли мужчину. Пострадавший провалился под лед в 30 метрах от берега, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Логойске мужчина провалился под лёд. Через реку он пытался сократить путь-1

К прибытию спасателей он находился в сознании, но выбраться из полыньи не смог. Как стало известно позже, через реку он пытался сократить путь. Спасенного с переохлаждением доставили в больницу.  

# МЧС Беларуси # происшествия # Фотофакт

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