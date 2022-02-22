В Логойске мужчина провалился под лёд. Через реку он пытался сократить путь

Новости Беларуси. В Логойске на реке Гайна работники МЧС спасли мужчину. Пострадавший провалился под лед в 30 метрах от берега, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К прибытию спасателей он находился в сознании, но выбраться из полыньи не смог. Как стало известно позже, через реку он пытался сократить путь. Спасенного с переохлаждением доставили в больницу.