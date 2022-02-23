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В Минске пьяный водитель Audi снёс ограждение и вылетел с дороги

23 февраля 2022 13:44
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Новости Беларуси. В Минске автомобилист снес ограждение и вылетел с дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель Audi двигался по улице Академической и при повороте налево на Столетова не справился с управлением.  

В Минске пьяный водитель Audi снёс ограждение и вылетел с дороги-1

В итоге он протаранил металлическое ограждение и выехал за пределы проезжей части. Выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян. В его крови обнаружили 1,7 промилле алкоголя. В происшествии никто не пострадал, машина получила механические повреждения.  

# ДТП # происшествия # Фотофакт

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