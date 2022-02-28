19-летняя бесправница на Volkswagen врезалась в дерево в Минской области. Девушка получила травмы

Новости Беларуси. За 26 и 27 февраля в Минской области произошло два ДТП, в результате которых два человека травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

26 февраля на 78-м километре автодороги Р28 Минск – Молодечно – Нарочь 19-летняя водитель за рулем Volkswagen, не имеющая права управления, двигалась в направлении Вилейки. Девушка совершила попутное столкновение с автомобилем аналогичной марки под управлением 62-летнего водителя, а затем съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП бесправница получила травмы.