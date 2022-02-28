Прямой эфир

19-летняя бесправница на Volkswagen врезалась в дерево в Минской области. Девушка получила травмы

28 февраля 2022 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За 26 и 27 февраля в Минской области произошло два ДТП, в результате которых два человека травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

19-летняя бесправница на Volkswagen врезалась в дерево в Минской области. Девушка получила травмы-1

26 февраля на 78-м километре автодороги Р28 Минск – Молодечно – Нарочь 19-летняя водитель за рулем Volkswagen, не имеющая права управления, двигалась в направлении Вилейки. Девушка совершила попутное столкновение с автомобилем аналогичной марки под управлением 62-летнего водителя, а затем съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП бесправница получила травмы.

19-летняя бесправница на Volkswagen врезалась в дерево в Минской области. Девушка получила травмы-4

На 23-м километре автодороги М3 Минск – Витебск водитель маршрутного такси, двигаясь в направлении Северной столицы, совершил попутное столкновение с автомобилем Kia Rio. В результате ДТП пострадала 22-летняя девушка – пассажир маршрутного такси. После оказания медпомощи она была отпущена домой.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске пьяный водитель Audi снёс ограждение и вылетел с дороги
23 февраля 2022 13:44

В Минске пьяный водитель Audi снёс ограждение и вылетел с дороги

В Логойске мужчина провалился под лёд. Через реку он пытался сократить путь
22 февраля 2022 14:11

В Логойске мужчина провалился под лёд. Через реку он пытался сократить путь

Канал фінансавання экстрэмістаў у Беларусі. Выяўлены ўсе карыстальнікі незаконнага крыптаабменніка
21 февраля 2022 17:49

Канал фінансавання экстрэмістаў у Беларусі. Выяўлены ўсе карыстальнікі незаконнага крыптаабменніка