Получили доход – более 700 тысяч рублей. В Минске мужчины продали более 1,5 тысяч «серых» смартфонов

Новости Беларуси. Завершено расследование дела по обвинению трёх жителей Гродненской области в «мошенничестве, совершенном организованной группой» и «незаконной предпринимательской деятельностью, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере, совершенной организованной группой». По информации СК, фигуранты дела в течение почти двух лет – с января 2015 по октябрь 2016 года размещали на интернет-площадках объявления о продаже новых оригинальных смартфонов с гарантией по сниженным ценам. Однако покупателям реализовывали заведомо нерабочие телефоны, которые не отвечали техническим характеристикам.

Фото: СК

Мужчины совершили более 1500 сделок по купле-продаже смартфонов и комплектующих к ним. Обвиняемые получили доход в размере более 700 тысяч деноминированных рублей. Во время проведения обысков было обнаружено 1500 смартфонов в упаковке, которые были маркированы торговыми знаками известных мировых брендов, гироскутеры, чехлы, наушники и другие аксессуары – всего около 3 тысяч товаров. Также были изъяты бланки сервисного центра.

Фото: СК

Чтобы общаться между собой, мужчины использовали специально приобретенные мобильные телефоны и около 200 сим-карт, которые были зарегистрированы на подставных лиц за вознаграждение. По информации ГКСЭ, исследование показало, что смартфоны имели дефекты компонентов и модулей. Оценить стоимость телефонов из-за этих причин не было возможно. Марина Дранькова, официальный представитель УСК по г. Минску:

Установлена классическая преступная иерархия обвиняемых: организатор – руководитель группы, распределявший обязанности ее членов, администратор – пособник, занимавшийся рекламными объявлениями и коммуникацией с клиентами, и конечный исполнитель – ответственный за доставку мобильных телефонов и расчет с покупателями.

Фото: СК

Также к работе привлекались неосведомленные о незаконной деятельности курьеры и водители маршруток. Схема по реализации действовала так: на различных сайтах и в соцсетях размещалась реклама от вымышленных физических и юридических лиц о продаже смартфонов и реализовывались работающие модели, а примерно за неделю до истечения двухмесячного периода бесплатного объявления – неисправные. По окончанию срока публикации объявления сим-карта с номером телефона уничтожалась, а на сайте создавалось аналогичное объявление, но с иными контактами.

Фото: СК