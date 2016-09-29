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Мошенничество в особо крупном размере: за торговлю в Интернете в отношении двух минчанок возбуждено уголовное дело

29 сентября 2016 10:30
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Новости Беларуси. Мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено в отношении двух минчанок, занимавшихся торговлей в Интернете.

Создав в социальных сетях группу под названием «Маргаритка Маргаритка», они предлагали различные товары по очень низкой цене. На текущий момент в ней состоит более 13 тысяч человек.

Установлено множество эпизодов, когда деньги покупателями были переведены, а заказанные вещи так и не пришли. После этого владельцы магазина на контакт выходить переставали. Один из клиентов таким образом потерял 500 млн неденоменированных рублей. Действия женщин квалифицированы следствием как мошенничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Предварительно установлено, что мать и дочь, имея умысел на завладение имущества граждан путем обмана, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, создали в социальных сетях группы, в которых предлагалось приобрести товары по ценам гораздо ниже рыночных. Кроме того, в группах существовали различные акции. Например, при покупке холодильника или стиральной машины телевизор предоставлялся в подарок. В большинстве случаев товар до потребителя не доходил. В некоторых случаях, когда заказ выполнялся, в адрес покупателя приходил товар, по характеристикам уступающий ранее заявленному. Работы по установлению точного количества потерпевших, а также суммы причиненного ущерба, продолжаются.

# происшествия # Интернет-мошенничество # Алексей Климович

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