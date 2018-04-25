Возбуждено 22 уголовных дела. КГБ о подробностях коррупционной схемы при закупках спецодежды

Новости Беларуси. 24 апреля во время традиционного Послания Александр Лукашенко рассказал, что была раскрыта коррупционная сеть в сфере поставок спецодежды госпредприятиям.

Как сообщает «СБ. Беларусь Сегодня» со ссылкой на КГБ, в начале апреля в гостинице «Неман» в Гродно был задержан с поличным начальник отдела охраны труда «Белэнерго». Он пытался выманить 12 тысяч долларов у директора одной из коммерческих структур – ее название на время следствия не разглашается. Оказалось, что это была взятка за создание для фирмы тех условий, которые бы гарантировали ее победу в конкурсах на закупку средств защиты по заказу госпредприятия.

По информации КГБ, это был не единственный случай. По итогам операции возбуждено 22 уголовных дела в отношении 19 должностных лиц различных госпредприятий.

Руководители разного уровня, экономисты, бухгалтеры и другие должностные лица за деньги содействовали закупке предприятиями крупных партий отечественной и зарубежной спецодежды, средств индивидуальной защиты. За данную продукцию расплачивались бюджет и сами предприятия, которые объявляли конкурс на поставку. Победителем оказывали одни и те же коммерческие структуры.

Цена вопроса составляла от 50 от 15 тысяч долларов.

Среди предприятий, которые закупали спецодежду, Мозырский НПЗ, «Гродно Азот», «СветлогорскХимволокно», «Красносельскстройматериалы», «Минскводоканал», филиалы «Белоруснефти» и БелЖД – всего более 20 предприятий. Взятки передавались как минимум с 2013 года.

Мера пресечения – содержание под стражей – к руководителям коммерческой структуры не применялась из-за того, что они сотрудничают со следствием и полностью раскаялись, а также чтобы не нарушать управляемость возглавляемых ими предприятий. Их счета не арестовывались, однако на имущество задержанных должностных лиц был наложен арест.