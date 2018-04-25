Оперативное видео: в Минске по подозрению в получении взятки задержан топ-менеджер «Белшины»

Новости Беларуси. Топ-менеджер «Белшины» задержан правоохранителями по подозрению в получении крупной взятки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 30 тысяч рублей заместитель директора по капитальному строительству обещал решить вопросы с заключением договора на демонтажные и строительные работы одной из коммерческих организаций.

Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:

За данное преступление предусмотрено наказание: от 5 до 15 лет лишения с конфискацией имущества и запретом на занимание определенных должностей и занятия определенной деятельностью. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности данного должностного лица.

Добавим, что в силовом задержании подозреваемого принимали участие сотрудники ГАИ и ОМОН.