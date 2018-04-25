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Оперативное видео: в Минске по подозрению в получении взятки задержан топ-менеджер «Белшины»

25 апреля 2018 07:49
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Новости Беларуси. Топ-менеджер «Белшины» задержан правоохранителями по подозрению в получении крупной взятки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замгендиректора «Белшины» задержан по подозрению в получении взятки в 30 тысяч рублей

Оперативное видео: в Минске по подозрению в получении взятки задержан топ-менеджер «Белшины»-1

За 30 тысяч рублей заместитель директора по капитальному строительству обещал решить вопросы с заключением договора на демонтажные и строительные работы одной из коммерческих организаций.

Оперативное видео: в Минске по подозрению в получении взятки задержан топ-менеджер «Белшины»-4

Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
За данное преступление предусмотрено наказание: от 5 до 15 лет лишения с конфискацией имущества и запретом на занимание определенных должностей и занятия определенной деятельностью. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности данного должностного лица.

Добавим, что в силовом задержании подозреваемого принимали участие сотрудники ГАИ и ОМОН.

# происшествия # Коррупция # Фотофакт # Юрий Ткачук

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