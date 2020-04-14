Полностью выгорела комната: электросамокат взорвался на зарядке в Минске

Новости Беларуси. В минской пятиэтажке на улице Тухачевского взорвался электросамокат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В минской пятиэтажке на улице Тухачевского взорвался электросамокат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Он стоял на подзарядке у кровати в комнате 18-летнего минчанина. Молодой человек услышал шипение и щелчки в зарядном устройстве, после чего вышел из комнаты, чтобы сообщить родителям. В этот момент произошел хлопок и начался пожар.
В Минске электросамокат стал причиной пожара в квартире пятиэтажки
Семья успела выйти из квартиры и вызвать спасателей. Комната, где находился электросамокат, полностью выгорела. Также треснула смежная стена с соседней квартирой. Предварительная причина пожара – короткое замыкание зарядного устройства.