Полностью выгорела комната: электросамокат взорвался на зарядке в Минске

Он стоял на подзарядке у кровати в комнате 18-летнего минчанина. Молодой человек услышал шипение и щелчки в зарядном устройстве, после чего вышел из комнаты, чтобы сообщить родителям. В этот момент произошел хлопок и начался пожар.

В Минске электросамокат стал причиной пожара в квартире пятиэтажки