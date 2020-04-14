Прямой эфир

В Петриковском районе перевернулся УАЗ, один человек погиб

14 апреля 2020 09:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 13 апреля около половины шестого вечера в Петриковском районе УАЗ съехал в кювет и перевернулся.

Как сообщает Следственный комитет, 59-летний местный житель за рулём служебного автомобиля ехал по дороге Мозырь – Петриков. В фургоне также находились пять пассажиров. Они и водитель – работники сельхозпредприятия.

В какой-то момент транспортное средство съехало в правый кювет и опрокинулось. От полученных травм погиб 56-летний пассажир. 46-летний и 35-летний пассажиры госпитализированы.

В Петриковском районе перевернулся УАЗ, один человек погиб -1

Фото: Следственный комитет 

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ. К месту аварии выезжала СОГ. Место происшествия осмотрено, зафиксирована следовая картина, назначено проведение ряда экспертиз.

Если вы стали очевидцем происшествия и у вас есть запись видеорегистратора с места ДТП, сообщите об этом по телефонам: (802353) 2-13-72, (8029) 69-44-868.

Недавно в Минске Ford врезался в столб.

Пассажир пытался сбежать от сотрудников ГАИ – здесь подробности

# Авария в Гомельской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В каких районах Беларуси запретили посещать леса? Что грозит нарушителям
14 апреля 2020 09:03

В каких районах Беларуси запретили посещать леса? Что грозит нарушителям

Повезли пожарную технику. 8 белорусов не могут вернуться из Казахстана
13 апреля 2020 18:51

Повезли пожарную технику. 8 белорусов не могут вернуться из Казахстана

Пожар в детской инфекционной больнице: эвакуированы пациенты и медики
13 апреля 2020 15:33

Пожар в детской инфекционной больнице: эвакуированы пациенты и медики