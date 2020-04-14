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В Полоцке 4-летний ребёнок выпал из окна шестого этажа

14 апреля 2020 09:19
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Новости Беларуси. Днём 11 апреля в Полоцке 4-летний мальчик выпал из окна квартиры многоэтажного дома. 

Как сообщает БЕЛТА, семья проживает на шестом этаже. Во время происшествия отец ребёнка находился на работе, а мама ненадолго ушла на кухню. Когда женщина вернулась в комнату, она увидела открытое окно и услышала плач сына, который доносился с улицы. 

Незамедлительно была вызвана скорая помощь. Пострадавший госпитализирован, его жизнь вне опасности. Выясняются обстоятельства случившегося. 

Месяцем ранее в Лунинецком районе девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже.

Ребёнок был доставлен в больницу – подробности здесь

# Падение с высоты # происшествия

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