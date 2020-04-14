В Полоцке 4-летний ребёнок выпал из окна шестого этажа

Новости Беларуси. Днём 11 апреля в Полоцке 4-летний мальчик выпал из окна квартиры многоэтажного дома.

Как сообщает БЕЛТА, семья проживает на шестом этаже. Во время происшествия отец ребёнка находился на работе, а мама ненадолго ушла на кухню. Когда женщина вернулась в комнату, она увидела открытое окно и услышала плач сына, который доносился с улицы.

Незамедлительно была вызвана скорая помощь. Пострадавший госпитализирован, его жизнь вне опасности. Выясняются обстоятельства случившегося.

Месяцем ранее в Лунинецком районе девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже.