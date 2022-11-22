Из-за электросамоката произошёл пожар в жилом доме в Солигорске

Новости Беларуси. В Солигорске из-за электросамоката произошел пожар в девятиэтажке. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление внутри подъезда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Электротранспорт находился в общем коридоре на четвертом этаже. Накануне пожара его зарядили и вынесли в тамбур. Загорание ликвидировали. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается. Одна из версий – аварийный режим работы самоката. В результате повреждены стены и имущество в общем коридоре, уничтожен сам электротранспорт.