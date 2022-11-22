Прямой эфир

Из-за электросамоката произошёл пожар в жилом доме в Солигорске

22 ноября 2022 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Солигорске из-за электросамоката произошел пожар в девятиэтажке. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление внутри подъезда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Из-за электросамоката произошёл пожар в жилом доме в Солигорске-1

Электротранспорт находился в общем коридоре на четвертом этаже. Накануне пожара его зарядили и вынесли в тамбур. Загорание ликвидировали. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается. Одна из версий – аварийный режим работы самоката. В результате повреждены стены и имущество в общем коридоре, уничтожен сам электротранспорт.

# Пожар в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Труп беженца обнаружен на белорусско-польской границе
22 ноября 2022 10:44

Труп беженца обнаружен на белорусско-польской границе

90-летняя пенсионерка отдала телефонным мошенникам 27 тысяч долларов
21 ноября 2022 07:25

90-летняя пенсионерка отдала телефонным мошенникам 27 тысяч долларов

ГАИ призывает соблюдать правила безопасного вождения зимой. В ближайшие сутки погода не изменится
20 ноября 2022 10:49

ГАИ призывает соблюдать правила безопасного вождения зимой. В ближайшие сутки погода не изменится