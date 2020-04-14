В Минске электросамокат стал причиной пожара в квартире пятиэтажки

По сведениям Минского ГУМЧС, в момент загорания семья была дома и готовилась ко сну. В комнате 18-летнего парня возле кровати заряжался электросамокат.

Новости Беларуси. 13 апреля около одиннадцати вечера в Минске произошёл пожар в квартире на верхнем этаже пятиэтажки.

В какой-то момент юноша услышал шипение и щелчки в зарядном устройстве, подошел и прикоснулся к корпусу. Устройство было горячим. Молодой человек пошёл в соседнюю комнату, чтобы сказать об этом родителям. Почти сразу раздался сильный хлопок и начался пожар.

Увидев быстрое распространение огня, семья вышла на улицу и вызвала спасателей. Прибывшие подразделения МЧС потушили пожар. Никто не пострадал.