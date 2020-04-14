В Минске электросамокат стал причиной пожара в квартире пятиэтажки
Новости Беларуси. 13 апреля около одиннадцати вечера в Минске произошёл пожар в квартире на верхнем этаже пятиэтажки.
По сведениям Минского ГУМЧС, в момент загорания семья была дома и готовилась ко сну. В комнате 18-летнего парня возле кровати заряжался электросамокат.
В какой-то момент юноша услышал шипение и щелчки в зарядном устройстве, подошел и прикоснулся к корпусу. Устройство было горячим. Молодой человек пошёл в соседнюю комнату, чтобы сказать об этом родителям. Почти сразу раздался сильный хлопок и начался пожар.
Увидев быстрое распространение огня, семья вышла на улицу и вызвала спасателей. Прибывшие подразделения МЧС потушили пожар. Никто не пострадал.
Комната, где заряжался электросамокат, непригодна для жилья. Квартира закопчена, одна из смежных с другой квартирой стен треснула. Причина случившегося выясняется, рассматривается версия короткого замыкания зарядного устройства.
Отмечается, что это не первый пожар в Минске, который случился во время зарядки электросамоката.
Месяцем ранее в Гродно произошёл пожар в одном из общежитий.
Из огня спасены два человека – подробности здесь.