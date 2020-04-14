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В Минске электросамокат стал причиной пожара в квартире пятиэтажки

14 апреля 2020 11:44
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Новости Беларуси. 13 апреля около одиннадцати вечера в Минске произошёл пожар в квартире на верхнем этаже пятиэтажки. 

По сведениям Минского ГУМЧС, в момент загорания семья была дома и готовилась ко сну. В комнате 18-летнего парня возле кровати заряжался электросамокат. 

В Минске электросамокат стал причиной пожара в квартире пятиэтажки -1

Фото: Минское ГУМЧС 

В какой-то момент юноша услышал шипение и щелчки в зарядном устройстве, подошел и прикоснулся к корпусу. Устройство было горячим. Молодой человек пошёл в соседнюю комнату, чтобы сказать об этом родителям. Почти сразу раздался сильный хлопок и начался пожар. 

Увидев быстрое распространение огня, семья вышла на улицу и вызвала спасателей. Прибывшие подразделения МЧС потушили пожар. Никто не пострадал. 

В Минске электросамокат стал причиной пожара в квартире пятиэтажки -4

Фото: Минское ГУМЧС 

Комната, где заряжался электросамокат, непригодна для жилья. Квартира закопчена, одна из смежных с другой квартирой стен треснула. Причина случившегося выясняется, рассматривается версия короткого замыкания зарядного устройства. 

Отмечается, что это не первый пожар в Минске, который случился во время зарядки электросамоката. 

Месяцем ранее в Гродно произошёл пожар в одном из общежитий.

Из огня спасены два человека – подробности здесь

# Пожар # происшествия

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