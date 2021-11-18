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В Минске за распространение наркотиков задержана 14-летняя школьница

18 ноября 2021 14:52
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Новости Беларуси. В Минске задержана 14-летняя школьница, которая занималась сбытом психотропного вещества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске за распространение наркотиков задержана 14-летняя школьница-1

Девушка работала на наркомаркет полторы недели. В отношении школьницы возбуждено уголовное дело.

Сейчас наркоторговцы активно вовлекают несовершеннолетних в преступную деятельность. На прошлой неделе в Беларуси были задержаны 10 подростков, которые занимались сбытом запрещенного товара.  

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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