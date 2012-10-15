Пока с чупакаброй сражаются под Минском, она орудует на севере Беларуси

Новости Беларуси. Неизвестное существо убивает домашних животных в поселке Старобин под Солигорском. С наступлением темноты люди боятся выходить на улицу.

В посёлке с населением около 6 тыс. уничтожены куры, кролики и утки. Убийца жестоко расправляется и с поселковыми котами.

По словам очевидцев, каждую ночь хищник нападает на домашних животных, выпивает у них кровь и оставляет бездыханное тело жертвы. Местные жители рассказывают и о других зверствах: в одном из хозяйств животное проломило дверь хлева и напало на свиней. Поначалу жители посёлка пытались списать всё на проделки хорьков или бешеной лисы, но следы от клыков на двери слишком большие.

Некоторые посельчане утверждают, что видели зверя, но не смогли рассмотреть в темноте, а ближе подойти побоялись. С просьбой защитить от неизвестного хищника-кровопийцы жители обращаются к местным властям. Кто-то успел рассмотреть животное: у таинственного зверя черная гладкая шерсть, три ноги и она ростом с человека.

По словам уфолога, который давно занимается исследованием аномальных явлений, первый случай подобных разбоев в Беларуси был зафиксирован в 2007. Фантастические описания свидетелей специалист считает не более чем плодами воображения.

Евгений Шапошников, уфолог:

Все эти наблюдения аналогичны сегодняшнему: это нападения на домашних животных, как правило, кроликов, кур, уток.

Для поимки неизвестного зверя в поселке организовано ночное дежурство, создана государственная комиссия. В ее составе следователи, охотники и ветеринары.

Страх посельчан подогревают слухи о «чупакабре» – мифологическом звере из Южной Америки, пьющего кровь домашнего скота. Когда так называемых «чупакабр» ловили, ими, как правило, оказывались либо мутанты, либо больные бешенством хищные животные.

Виктор Гайдучик, поисковик:

Его существование научно не подтверждено, но свидетельства о нем периодически появляются из разных регионов планеты. Впервые чупакабру увидели в Южной Америке, с испанского языка пошло и название чудовища, которое переводится «козий вампир».

Работники лесного хозяйства предполагают, что домашних животных под Солигорском губят куницы либо одичавшие собаки.

Галина Александрова, председатель Старобинского сельсовета:

Еще прошлой зимой так называемая чупакабра душила в Старобине домашнюю птицу. Потом она исчезла. И вот недавно снова появилась в поселке.

Для лабораторного анализа на бактериологические заболевания ветеринары взяли туши убитых животных. Заместитель главного ветеринарного врача Солигорского района предполагает, что домашний скот убивает рысь.

Николай Воронцов, заместитель главного ветеринарного врача Солигорского района:

Бешеное животное не станет преодолевать ограды подворий. К тому же после заражения оно может прожить лишь несколько дней, а в поселке случаи убийств домашней птицы длятся намного дольше. Скорее всего, это рысь. Прошлой зимой по следам на снегу было установлено, что домашних животных убивала именно рысь.

По словам доцента кафедры зоологии Государственной академии ветеринарной медицины, в Старобине зверствует представитель семейства куньих.

Тамара Медведская, доцент кафедры зоологии Государственной академии ветеринарной медицины:

Для семейства куньих это характерно. В частности, хорек так делает. Им свойственно массовое убийство животных. Не только убить и съесть, а именно массово. Если пришли сюда – то всех. И если не съесть, то либо выпить кровь, либо искалечить, либо просто задавить. Вызвано это и сильным голодом, который случился из-за недостатка питания в период накопления на зиму. Может иметь место массовое размножение этих животных, когда отражается недостаток питания, конкуренция. Тогда ищут питание, где только возможно. Не боятся даже людей и приходят на их подворья.

Пока с чупакаброй сражаются под Минском, она орудует на севере Беларуси: случаи нападения неизвестного зверя на домашних животных зафиксированы в деревне Стаи Лепельского района. Сразу на трех подворьях неизвестное существо передушило больше сотни кроликов. Громадный ящик с крольчихой таинственный зверь таскал по всему двору. Остатков шерсти, по которым можно было бы определить нападавшего, не обнаружено.

Специалисты даже не рассматривают версию с нападением стаи бездомных собак. Их мнение: в Стаях орудует лесной зверь, возможно, хорёк.

Специалист-кинолог одного из минских клубов:

Собаки не будут душить кроликов в таких количествах. Если собака специально обучена, она задушит одного-двух кроликов и принесет их хозяину. Оставлять животных она не станет. Если же собака бродячая, то придет за добычей, чтобы поесть. И опять же, много кроликов убивать она не станет – одного-двух, чтобы насытиться. Кроме того, хозяева бы слышали возню и гавканье. Тихо собака в азарте вести себя не может, а тем более когда рядом находятся другие собаки. Она будет суетиться, лаять. Скорее, всего в Стаях орудовал какой-то лесной житель. Возможно, хорек, который пьет кровь. Ведь кроликов никто не вскрывал, внимательно не осматривал.

Версия научных сотрудников – никаких чупакабр не существует.

Павел Велигуров, младший научный сотрудник лаборатории терриологии центра по биоресурсам НАН Беларуси:

Поскольку нет фактических материалов, ни о чем нельзя говорить достоверно. Для науки этого животного не существует.

В прошлом году грибники из Лиды обнаружили тело таинственного животного. По словам грибников, останки животного напоминали существо, наводящее ужас на мексиканских фермеров. Правда, случаев гибели домашних животных в округе не отмечалось. Внешний вид животного настолько их поразил, что сразу была выдвинута версия – это и есть тот самый таинственный чупакабра, о котором так много говорят и пишут. Однако сенсации не получилось. Специалисты, подробно рассмотрев, фото лидского чупакабры, однозначно заявили – это обыкновенная лиса.

Пётр Поплавский, директор учреждения «Лидская районная организационная структура ООО «Белорусская организация охотников и рыболовов»:

Это обыкновенный обитатель наших лесов – лисица обыкновенная: волосяной покров, скелет и череп идентичны. Шерсть в комочках - это говорит о двух факторах. Или это инфекционное заболевание у данной лисицы, или давно пролежала под воздействием атмосферных явлений.

В Интернете информация о появлении неизвестных зверей появляется с завидным постоянством. Находятся и очевидцы, которые якобы видели ужасных чупакабр. Напомним, летом нынешнего года под Бруклинским мостом в Нью-Йорке найдено тело неизвестного животного. «Манхэттенский монстр», как прозвали его в США, выглядит как нечто среднее между собакой, свиньёй и болотным грызуном. У него нет шерсти, зато, как у человека, есть 5 пальцев. Снимок сделала фотограф-любитель на камеру мобильного телефона, а затем обратилась к городским властям. Департамент парков и мест отдыха Нью-Йорка отказывается искать других особей данного вида. Их официальная версия – это зажаренная свинья, оставшаяся несъеденной после пикника.