В аэропорту Шереметьево задержан белорус, скрывавшийся от правосудия 14 лет

Новости России. Гражданин Беларуси, скрывавшийся от правосудия более 10 лет, задержан в московском аэропорту Шереметьево. Как сообщает пресс-служба МВД России, мужчина задержан при попытке вылета во Франкфурт (Германия).

49-летний Михаил Маркаров, 16 октября 1998 года, будучи лишенным прав управлял личным автомобилем. Двигаясь по автодороге «Орша – Витебск», он совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Фольксваген». В результате столкновения, водитель «Фольксвагена» от полученных травм скончался на месте. Пассажир получил травмы разной степени тяжести.

Маркаров был заочно осуждён Витебским районным судом Республики Беларусь за совершение ДТП, повлекшего причинение телесных повреждений и смерть потерпевшего. Мужчина был объявлен в международный розыск.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного.