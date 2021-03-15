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Хоккей. В НХЛ «Нью-Джерси» проиграл «Нью-Йорку». У Шаранговича +1

15 марта 2021 15:26
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Новости Беларуси. В ночь 14 на 15 марта в НХЛ состоялось шесть матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Нью-Джерси», в составе которого выступает белорусский форвард Егор Шарангович, проиграл «Нью-Йорку» в серии буллитов – 2:3.

Хоккей. В НХЛ «Нью-Джерси» проиграл «Нью-Йорку». У Шаранговича +1-1

Для «дьяволов» это поражение стало четвертым кряду, но белорус может занести себе эту игру в актив. Ведь именно он стал автором одной из шайб и завершил встречу с показателем полезности в +1.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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