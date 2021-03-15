Хоккей. В НХЛ «Нью-Джерси» проиграл «Нью-Йорку». У Шаранговича +1

Новости Беларуси. В ночь 14 на 15 марта в НХЛ состоялось шесть матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Нью-Джерси», в составе которого выступает белорусский форвард Егор Шарангович, проиграл «Нью-Йорку» в серии буллитов – 2:3.

Для «дьяволов» это поражение стало четвертым кряду, но белорус может занести себе эту игру в актив. Ведь именно он стал автором одной из шайб и завершил встречу с показателем полезности в +1.