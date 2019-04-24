Поиск пострадавших. В Гомеле мужчина обвиняется в изнасиловании студентки

В ходе расследования выяснилось, что ранее в тот же вечер фигурант совершил хулиганские действия в отношении 29-летней женщины на улице Ефремова. Ночью 19 марта на улице Советской гражданин избил 33-летнюю женщину.

Как сообщает УСК по Гомельской области, 25 марта около 23 часов 40 минут пьяный 33-летний уроженец Буда-Кошелёвского района изнасиловал случайную прохожую возле карьера на проспекте Космонавтов.

Новости Беларуси. В Гомеле на проспекте Космонавтов мужчина изнасиловал 20-летнюю девушку. Устанавливается причастность обвиняемого к другим преступлениям.

Если вы пострадали от действий человека, указанного на фото, сообщите об этом по телефонам: 8 (029) 129-75-89 или 8 (0232) 69-31-23.

Фигурант содержится под стражей, с ним проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что в конце марта мужчина изнасиловал в Гомеле студентку. Гражданин напал со спины, оглушил девушку и отнёс её к озеру, где совершил преступление.