Поиск пострадавших. В Гомеле мужчина обвиняется в изнасиловании студентки

Новости Беларуси. В Гомеле на проспекте Космонавтов мужчина изнасиловал 20-летнюю девушку. Устанавливается причастность обвиняемого к другим преступлениям.
Как сообщает УСК по Гомельской области, 25 марта около 23 часов 40 минут пьяный 33-летний уроженец Буда-Кошелёвского района изнасиловал случайную прохожую возле карьера на проспекте Космонавтов.
В ходе расследования выяснилось, что ранее в тот же вечер фигурант совершил хулиганские действия в отношении 29-летней женщины на улице Ефремова. Ночью 19 марта на улице Советской гражданин избил 33-летнюю женщину.