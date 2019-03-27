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В Гомеле мужчина затащил студентку к озеру и изнасиловал. Подозреваемый задержан

27 марта 2019 08:40
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Новости Беларуси. В Гомеле ночью 26 марта в милицию позвонила молодая девушка и сообщила, что она подверглась изнасилованию.  

По сведениям УВД Гомельского облисполкома, инцидент случился в районе улицы Космонавтов. По голосу звонившей правоохранители поняли, что потерпевшая находится в близком к шоковому состоянии.  

В Гомеле мужчина затащил студентку к озеру и изнасиловал. Подозреваемый задержан-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома  

Как стало известно сотрудникам милиции, жительница Речицы обучается в одном из гомельских колледжей и снимает квартиру на проспекте Космонавтов. Когда девушка возвращалась домой и уже подошла к подъезду, со спины ей был нанесён сильный удар по голове. Студентка потеряла сознание. Нападавший перенёс девушку к ближайшему озеру, где совершил изнасилование.  

Назвать какие-либо приметы нападавшего потерпевшая не смогла. Тем не менее правоохранители приступили к поиску подозреваемого и возможных свидетелей. К вечеру вторника был задержан 33-летний житель Буда-Кошелёвского района.  

В Гомеле мужчина затащил студентку к озеру и изнасиловал. Подозреваемый задержан-4

Фото: УВД Гомельского облисполкома  

Гражданин уже был судим за изнасилование и кражи. Фигурант гостил у проживающего в Гомеле друга. В содеянном мужчина сознался.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Задержанный проверяется на причастность к совершению и других преступлений.  

# Насилие # происшествия

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