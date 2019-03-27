В Гомеле мужчина затащил студентку к озеру и изнасиловал. Подозреваемый задержан
Новости Беларуси. В Гомеле ночью 26 марта в милицию позвонила молодая девушка и сообщила, что она подверглась изнасилованию.
По сведениям УВД Гомельского облисполкома, инцидент случился в районе улицы Космонавтов. По голосу звонившей правоохранители поняли, что потерпевшая находится в близком к шоковому состоянии.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Как стало известно сотрудникам милиции, жительница Речицы обучается в одном из гомельских колледжей и снимает квартиру на проспекте Космонавтов. Когда девушка возвращалась домой и уже подошла к подъезду, со спины ей был нанесён сильный удар по голове. Студентка потеряла сознание. Нападавший перенёс девушку к ближайшему озеру, где совершил изнасилование.
Назвать какие-либо приметы нападавшего потерпевшая не смогла. Тем не менее правоохранители приступили к поиску подозреваемого и возможных свидетелей. К вечеру вторника был задержан 33-летний житель Буда-Кошелёвского района.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Гражданин уже был судим за изнасилование и кражи. Фигурант гостил у проживающего в Гомеле друга. В содеянном мужчина сознался.
Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Задержанный проверяется на причастность к совершению и других преступлений.