В Гомеле мужчина затащил студентку к озеру и изнасиловал. Подозреваемый задержан

По сведениям УВД Гомельского облисполкома, инцидент случился в районе улицы Космонавтов. По голосу звонившей правоохранители поняли, что потерпевшая находится в близком к шоковому состоянии.

Новости Беларуси. В Гомеле ночью 26 марта в милицию позвонила молодая девушка и сообщила, что она подверглась изнасилованию.

Как стало известно сотрудникам милиции, жительница Речицы обучается в одном из гомельских колледжей и снимает квартиру на проспекте Космонавтов. Когда девушка возвращалась домой и уже подошла к подъезду, со спины ей был нанесён сильный удар по голове. Студентка потеряла сознание. Нападавший перенёс девушку к ближайшему озеру, где совершил изнасилование.

Назвать какие-либо приметы нападавшего потерпевшая не смогла. Тем не менее правоохранители приступили к поиску подозреваемого и возможных свидетелей. К вечеру вторника был задержан 33-летний житель Буда-Кошелёвского района.