«Задержан 34-летний гражданин РФ». В Витебске перекрыли крупный канал поставки наркотиков в Беларусь

Почти 900 граммов психотропов обнаружили при обыске в квартире, которую снимал в областном центре россиянин. Подозреваемый сейчас находится под стражей.

Новости Беларуси. В Витебске перекрыли крупный канал поставки наркотиков в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Колыско, старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома:

По подозрению в хранении наркотиков был задержан 34-летний гражданин Российской Федерации, у которого при личном обыске было обнаружено около 10 граммов опасного психотропного вещества – параметилэфедрона.

В ходе проведения дальнейших специальных мероприятий правоохранители провели обыск. Всего милиционерами было изъято более 870 граммов различных наркотических средств.

Сейчас правоохранители выясняют, какое отношение мужчина имеет к распространению наркотиков в регионе и конкретно областном центре. Возбуждено уголовное дело.