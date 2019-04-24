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«Задержан 34-летний гражданин РФ». В Витебске перекрыли крупный канал поставки наркотиков в Беларусь

24 апреля 2019 10:46
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Новости Беларуси. В Витебске перекрыли крупный канал поставки наркотиков в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 900 граммов психотропов обнаружили при обыске в квартире, которую снимал в областном центре россиянин. Подозреваемый сейчас находится под стражей.

«Задержан 34-летний гражданин РФ». В Витебске перекрыли крупный канал поставки наркотиков в Беларусь -1

Александр Колыско, старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома:
По подозрению в хранении наркотиков был задержан 34-летний гражданин Российской Федерации, у которого при личном обыске было обнаружено около 10 граммов опасного психотропного вещества – параметилэфедрона.

В ходе проведения дальнейших специальных мероприятий правоохранители провели обыск. Всего милиционерами было изъято более 870 граммов различных наркотических средств.

Сейчас правоохранители выясняют, какое отношение мужчина имеет к распространению наркотиков в регионе и конкретно областном центре. Возбуждено уголовное дело.

«Задержан 34-летний гражданин РФ». В Витебске перекрыли крупный канал поставки наркотиков в Беларусь -4

«Задержан 34-летний гражданин РФ». В Витебске перекрыли крупный канал поставки наркотиков в Беларусь -6

# Наркотики # происшествия # Александр Колыско # Фотофакт

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