Песчаная буря накрыла Гродно: видимость упала до нуля – фотофакт

Новости Беларуси. Жители Гродно стали очевидцами не совсем обычного для нас явления: плотное облако пыли высотой с многоэтажку в считанные минуты окутало улицы и дворы города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жители Гродно стали очевидцами не совсем обычного для нас явления: плотное облако пыли высотой с многоэтажку в считанные минуты окутало улицы и дворы города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Песчаная буря сопровождалась сильными порывами ветра. В эпицентре стихии оказались жители микрорайона Ольшанка. Видимость упала до нуля. Водителям пришлось передвигаться едва ли не вслепую.
С чем связано это явление, пока не понятно. В городе объявлено штормовое предупреждение.