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Песчаная буря накрыла Гродно: видимость упала до нуля – фотофакт

24 апреля 2019 10:30
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Новости Беларуси. Жители Гродно стали очевидцами не совсем обычного для нас явления: плотное облако пыли высотой с многоэтажку в считанные минуты окутало улицы и дворы города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Песчаная буря накрыла Гродно: видимость упала до нуля – фотофакт -1

Песчаная буря сопровождалась сильными порывами ветра. В эпицентре стихии оказались жители микрорайона Ольшанка. Видимость упала до нуля. Водителям пришлось передвигаться едва ли не вслепую. 

С чем связано это явление, пока не понятно. В городе объявлено штормовое предупреждение.

Песчаная буря накрыла Гродно: видимость упала до нуля – фотофакт -4

Песчаная буря накрыла Гродно: видимость упала до нуля – фотофакт -6

Песчаная буря накрыла Гродно: видимость упала до нуля – фотофакт -8

Песчаная буря накрыла Гродно: видимость упала до нуля – фотофакт -10

# Природные явления # происшествия # Фотофакт

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