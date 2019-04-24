Песчаная буря накрыла Гродно: видимость упала до нуля – фотофакт

Новости Беларуси. Жители Гродно стали очевидцами не совсем обычного для нас явления: плотное облако пыли высотой с многоэтажку в считанные минуты окутало улицы и дворы города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Песчаная буря сопровождалась сильными порывами ветра. В эпицентре стихии оказались жители микрорайона Ольшанка. Видимость упала до нуля. Водителям пришлось передвигаться едва ли не вслепую.

С чем связано это явление, пока не понятно. В городе объявлено штормовое предупреждение.