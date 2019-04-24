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В Столинском районе вторые сутки горят Ольманские болота: пламя охватило 200 гектаров

24 апреля 2019 10:31
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Новости Беларуси. В Столинском районе вторые сутки горят крупнейшие в Европе Ольманские болота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя охватило без малого 200 гектаров, горит в том числе лес. На месте работают более 100 человек. Задействованы спасатели, лесхозы и организации района. Вертолеты МИ-8 авиации МЧС уже совершили 42 сброса воды.

В Столинском районе вторые сутки горят Ольманские болота: пламя охватило 200 гектаров-1

Также организован подвоз воды для заправки вездеходов, авторазливочных станций и огнетушителей. Накануне утром прошло заседание штаба. Происшествие взято на особый контроль.

Отметим, что у наших спасателей большой опыт в тушении лесных пожаров. Не один раз экипаж МИ-8 оказывал помощь в ликвидации возгораний на территории других стран.

В Столинском районе более ста человек и авиация МЧС ликвидируют крупный пожар

В Столинском районе вторые сутки горят Ольманские болота: пламя охватило 200 гектаров-4

В Столинском районе вторые сутки горят Ольманские болота: пламя охватило 200 гектаров-6

В Столинском районе вторые сутки горят Ольманские болота: пламя охватило 200 гектаров-8

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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