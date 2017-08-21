Подробности аварии с участием такси и автобуса: в крови водителя автомобиля обнаружен алкоголь

Новости Беларуси. Появились новые подробности аварии с участием автобуса и такси, которая произошла рано утром 17 августа. По информации Юлии Гончаровой – официального представителя Следственного комитета, водитель такси находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружено 1,54 промилле.

Следствие установило, что пассажиры автомобиля такси были знакомыми водителя – именно с ними он и отдыхал накануне.

Двое выживших в ДТП до сих пор находятся в реанимации. Водитель в коме. «Находятся в реанимации, на искусственной вентиляции легких»: врачи о состоянии пассажира и водителя такси Следствие по данному делу продолжается.