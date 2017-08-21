Подробности аварии с участием такси и автобуса: в крови водителя автомобиля обнаружен алкоголь

Новости Беларуси. Появились новые подробности аварии с участием автобуса и такси, которая произошла рано утром 17 августа.
По информации Юлии Гончаровой – официального представителя Следственного комитета, водитель такси находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружено 1,54 промилле.
Следствие установило, что пассажиры автомобиля такси были знакомыми водителя – именно с ними он и отдыхал накануне.
Двое выживших в ДТП до сих пор находятся в реанимации. Водитель в коме.
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Следствие по данному делу продолжается.
Напомним, что 17 августа рано утром такси столкнулось с автобусом. Авария произошла на съезде с кольцевой дороги. В момент столкновения в такси находились трое пассажиров и водитель. 19-летняя девушка, которая сидела спереди, скончалась на месте. Один из пассажиров умер в больнице.
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